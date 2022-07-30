Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bu Geceden İtibaren LPG’ye Zam Geliyor! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemiz ekonomisinin zor günlerden geçtiği son zamanlarda vatandaşları en çok zorlayan fiyatlara sahip olan alanlardan biri de akaryakıtlar. Günden güne zamlanan ve yükselen fiyatlar nedeni ile zor durumda kalan araç sahipleri kontak kapatıyor ve gerekmedikçe araçlarını kullanmamaya özen gösteriyor. Ancak gelen zamlar akaryakıtlara olduğu için toplu taşımalar da bu zamlardan etkileniyor. Geçtiğimiz aylarda da ülkemizdeki çoğu ilde zamlanan akaryakıt fiyatları nedeni ile toplu taşıma ücretlerine de zam gelmişti. Hal böyle iken zamların arkası kesilmedi ve LPG’ye de zam geldi. LPG’ye gelen zam ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. İşte LPG’ye gelen zam oranı ve il il güncel akaryakıt fiyatları.

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