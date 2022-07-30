- 30 Tem 2022 - 23:49

LPG’ye (BUGÜN) Zam Geldi! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Güncel akaryakıt zamları araç sahiplerini zor durumda bırakırken bir zam da LPG’ye geldi. Geçtiğimiz haftalarda yine zamlanan LPG, bu hafta da zamlandı ve oto gaz kullanıcılarını endişeye düşürdü. Peki, LPG’ye ne kadar zam geldi? İşte il il 30 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları.

Ülkemiz ekonomisinin zor günlerden geçtiği son zamanlarda vatandaşları en çok zorlayan fiyatlara sahip olan alanlardan biri de akaryakıtlar. Günden güne zamlanan ve yükselen fiyatlar nedeni ile zor durumda kalan araç sahipleri kontak kapatıyor ve gerekmedikçe araçlarını kullanmamaya özen gösteriyor. Ancak gelen zamlar akaryakıtlara olduğu için toplu taşımalar da bu zamlardan etkileniyor. Geçtiğimiz aylarda da ülkemizdeki çoğu ilde zamlanan akaryakıt fiyatları nedeni ile toplu taşıma ücretlerine de zam gelmişti. Hal böyle iken zamların arkası kesilmedi ve LPG’ye de zam geldi. LPG’ye gelen zam ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. İşte LPG’ye gelen zam oranı ve il il güncel akaryakıt fiyatları.

30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

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30 Tem 2022 - 23:49 - Yaşam

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