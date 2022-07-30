- 30 Tem 2022 - 10:54 G: 30 Tem 2022 - 10:59

Camdaki Kız Dizisi 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Camdaki Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte 3. Sezon Yeni Dizi Oyuncuları…

Dram dolu hikayesi ile iki sezondur seyircisini ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna dahil olacak olan o ünlü isimler ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Sizde sevilen dizi Camdaki Kız'ın ne zaman başlayacağını merak ediyorsanız işte detaylar...

Dram dolu hikayesi ile iki sezondur seyircisini ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna dahil olacak olan o ünlü isimler ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Camdaki Kız dizisi 3. Sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? İşte Camdaki Kız 3. sezon yeni dizi oyuncuları…

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30 Tem 2022 - 10:54 - Dizi Haberleri

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