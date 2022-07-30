Gündüz kuşağının en etkili programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayının sonunda ekranlardan ayrıldı. Birbirinden ilginç şaibeli olaylara ışık tutan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyircisini de pek çok konuda merakta bıraktı. Kısa bir sezon arasına çıkmış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman ekranlara geri döneceği belli oldu. Peki, Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar…