Ege Kökenli’nin Sevgilisi Lior Ahituv Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ege Kökenli ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Duy Beni Dizisi…

Yahşi Cazibe’nin Itır’ı; Duy Beni’nin ise Bahar’ı ünlü oyuncu Ege Kökenli, dün akşam evlendi. Hayatını Lior Ahituv ile birleştiren yetenekli oyuncu, eşinin kim olduğu konusunda da herkesi meraklandırmayı başardı! Peki, Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv kaç yaşında? Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv kimdir, aslen nereli? Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…