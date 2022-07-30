Ege Kökenli’nin Sevgilisi Lior Ahituv Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ege Kökenli ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Duy Beni Dizisi…
Yahşi Cazibe’nin Itır’ı; Duy Beni’nin ise Bahar’ı ünlü oyuncu Ege Kökenli, dün akşam evlendi. Hayatını Lior Ahituv ile birleştiren yetenekli oyuncu, eşinin kim olduğu konusunda da herkesi meraklandırmayı başardı. İşte detaylar...
Yahşi Cazibe’nin Itır’ı; Duy Beni’nin ise Bahar’ı ünlü oyuncu Ege Kökenli, dün akşam evlendi. Hayatını Lior Ahituv ile birleştiren yetenekli oyuncu, eşinin kim olduğu konusunda da herkesi meraklandırmayı başardı! Peki, Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv kaç yaşında? Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv kimdir, aslen nereli? Ege Kökenli’nin sevgilisi Lior Ahituv mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
30 Tem 2022 - 11:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.