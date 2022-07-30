Masterchef Somer Şef, Danilo Şefi Öyle Bir Gömdü Ki… “Üzerine Toprak Attınız Mı Tamamdır!” Montajda Bile Silemediler; Mehmet Şef Küçük Dilini Yuttu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Zanna, Somer Şef tarafından öyle bir yerden yere vuruldu ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! Somer Şef’in Danilo Zanna’ya laf çarptı ki, birçok kişi “Üzerine toprak attınız mı tamamdır şefim” yorumlarında bulundular! Montajda bile o anları silmeyen Masterchef ekibi, Mehmet Şefin küçük dilini yutmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan Masterchef yarışmasında yarışmacılar; en iyi tabağı çıkartmak için kıyasıya mücadele veriyorlardı. Jüri arasında yaşanan tek bir gerginlik ise şeflerin gözünden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.