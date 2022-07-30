Gökhan Çıra'yla Mesajları İfşa Olan Fenomen Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gökhan Çıra ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!
İkinci kez ayrılacak olan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci’nin ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Kardeniz Kılıç ile mesajları ortaya çıkan Gökhan Çıra, bir kez daha aldatılma iddialarıyla gündeme geldi! Gökhan Çıra'yla mesajları ifşa olan fenomen Kardeniz Kılıç ile ilgili detaylar ise haberimizde...
İkinci kez ayrılacak olan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci’nin ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Kardeniz Kılıç ile mesajları ortaya çıkan Gökhan Çıra, bir kez daha aldatılma iddialarıyla gündeme geldi! Peki, Gökhan Çıra'yla mesajları ifşa olan fenomen Kardeniz Kılıç kaç yaşında? Kardeniz Kılıç kimdir, aslen nereli? Kardeniz Kılıç ne iş yapıyor, mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 11:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.