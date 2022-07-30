Gökhan Çıra'yla Mesajları İfşa Olan Fenomen Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gökhan Çıra ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!

İkinci kez ayrılacak olan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci’nin ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Kardeniz Kılıç ile mesajları ortaya çıkan Gökhan Çıra, bir kez daha aldatılma iddialarıyla gündeme geldi! Peki, Gökhan Çıra'yla mesajları ifşa olan fenomen Kardeniz Kılıç kaç yaşında? Kardeniz Kılıç kimdir, aslen nereli? Kardeniz Kılıç ne iş yapıyor, mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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