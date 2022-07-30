İhtişam ve Gösterişin Zirve Yaptığı Burçlar Hangisidir? İşte Havası Tavan Yapan O Burçlar…

İnsanın kişiliğinde doğuştan var olan hava ve gösteriş, ne yapılırsa yapılsın sonradan edindiği gibi olmuyor. Duruşundan saçına; gülüşünden giyimine bazı insanlar o cool görüntüyü sağlamak için dünyaya gelmiş bulunuyor. Karakterimiz üzerinde etkili olan burçla, fiziksel özelliğimiz üzerinde de etkisini dönem dönem gösteriyor. Dolayısıyla ihtişam ve gösterişin zirve yaptığı, havası hep tavan olan o insanların burçları genellikle aynı oluyor! Peki, ihtişam ve gösterişin zirve yaptığı burçlar hangisidir? İşte havası tavan yapan o burçlar…