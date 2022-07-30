- 30 Tem 2022 - 11:12 G: 30 Tem 2022 - 11:17

İhtişam ve Gösterişin Zirve Yaptığı Burçlar Hangisidir? İşte Havası Tavan Yapan O Burçlar…

İnsanın kişiliğinde doğuştan var olan hava ve gösteriş, ne yapılırsa yapılsın sonradan edindiği gibi olmuyor. Duruşundan saçına; gülüşünden giyimine bazı insanlar o cool görüntüyü sağlamak için dünyaya gelmiş bulunuyor. Karakterimiz üzerinde etkili olan burçla, fiziksel özelliğimiz üzerinde de etkisini dönem dönem gösteriyor. Sizde ihtişam ve gösterişin zirve yaptığı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

İnsanın kişiliğinde doğuştan var olan hava ve gösteriş, ne yapılırsa yapılsın sonradan edindiği gibi olmuyor. Duruşundan saçına; gülüşünden giyimine bazı insanlar o cool görüntüyü sağlamak için dünyaya gelmiş bulunuyor. Karakterimiz üzerinde etkili olan burçla, fiziksel özelliğimiz üzerinde de etkisini dönem dönem gösteriyor. Dolayısıyla ihtişam ve gösterişin zirve yaptığı, havası hep tavan olan o insanların burçları genellikle aynı oluyor! Peki, ihtişam ve gösterişin zirve yaptığı burçlar hangisidir? İşte havası tavan yapan o burçlar…

30 Tem 2022 - 11:12 - Magazin

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