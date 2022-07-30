Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Ailesinde Büyük Kavga! Öyle Bir Sorun Ortaya Çıktı Ki… “Çok Büyük Saygısızlık!” Sosyal Medya Bu Tartışmayı Konuşuyorlar…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ailesinde bombalar arka arkaya patlıyor. Fahriye Evcen’in ailesiyle Burak Özçivit’in ailesinin çocuklarına gönül koydukları ortaya çıktı! Çıkan sorunla birlikte birçok kişi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’e “Çok büyük saygısızlık” yorumlarında bulundu! İşte sosyal medyanın konuştuğu bu tartışma…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Sadece 1 sezon dizide yer alan Fahriye Evcen’in bir anda diziden ayrılması kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Karan’la ilgilenmek istediği için diziye veda eden Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Hamilelik olayından sonra yaşananlar şok içerisinde bıraktı!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.