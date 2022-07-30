Şeyma Subaşı’nın Eski Görüntüsü Twitter’ı Salladı! “Eyy Para! Sen Nelere Kadirsin!” Ağzı, Yüzü, Çenesi, Burnu... Bambaşka Birisine Dönüşmüş! “Yüz Nakli!”

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 8 – 9 yıllık aşkın ardından ne yapsa gündem olan Şeyma Subaşı, gündemi ikiye bölüyor. Kimi tarafından çok beğenilen ve takdir edilen Subaşı, kimi tarafından ise onaylanmıyor! Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’la evli olduğu dönemlerde aşk yaşaması bile halen gündem oluyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen yasak aşkla anılan Şeyma Subaşı’nın 16 yaşındaki ve daha büyük halleri sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!