- 30 Tem 2022 - 23:46

Şeyma Subaşı’nın Eski Görüntüsü Twitter’ı Salladı! “Eyy Para! Sen Nelere Kadirsin!” Ağzı, Yüzü, Çenesi, Burnu... Bambaşka Birisine Dönüşmüş! “Yüz Nakli!”

Hem aşk hayatıyla hem de giydiği cesur kıyafetlerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı’nın yıllar önceki hali resmen Twitter’ı salladı! Ağzı, yüzü, çenesi ve burnundaki büyük değişimle “Yüz nakli” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, adeta bambaşka birisine dönüşmüş! Şimdilerde güzelliğiyle anılan Şeyma Subaşı’nın yıllar öncesine ait fotoğrafların ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte milyonlarca kişiden “Yüz nakli olmuş” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’nın eski hali…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 8 – 9 yıllık aşkın ardından ne yapsa gündem olan Şeyma Subaşı, gündemi ikiye bölüyor. Kimi tarafından çok beğenilen ve takdir edilen Subaşı, kimi tarafından ise onaylanmıyor! Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’la evli olduğu dönemlerde aşk yaşaması bile halen gündem oluyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen yasak aşkla anılan Şeyma Subaşı’nın 16 yaşındaki ve daha büyük halleri sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2022 - 23:46 Ankara- Yaşam

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