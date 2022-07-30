- 30 Tem 2022 - 16:52 G: 30 Tem 2022 - 16:53

Dar Gelirli Ailelere Müjde! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 1.150 TL Kira Desteği! Kira Desteği Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? İşte İl İl 2022 Kira Yardımı Ücretleri!

Ülkemizde ekonomik olarak yaşanan zor günlerde ev kirası ücretleri uçuk fiyatlarda seyrederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 1.150 TL kira desteği duyurusu geldi. Dar gelirli ailelere yapılacak olan yardımdan yararlanmak için gereken şartlar ise şu şekilde…

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni akaryakıttan elektroniğe, gıdadan giyime pek çok alanda orantısız fiyat artışları görülürken bu artışlara ev kiraları da eklenmekten geri kalmadı. Ev kiraları inanılmaz fiyatlara erişirken ev sahipleri zamları sebep olarak gösteriyor. Ancak kiracılar ise bu duruma isyan ediyor. 1000 TL’ye kiraya verilen evlerin 3000-3500 TL seviyelerine çıkması birkaç ay içerisinde gerçekleşirken yapılan bu fırsatçılığa kiracılar tepki gösteriyor. Aile ekonomilerini en çok zora sokan ev kiralarındaki yükselişe ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek veriliyor. 1150 TL kira yarımından yararlanmak için gerekenler ise şu şekilde.

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30 Tem 2022 - 16:52 - Gündem

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