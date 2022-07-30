Survivor Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Eşinden Apar Topar Boşanmıştı; Sarmaş Dolaş Görselleri Ağızları Açık Bıraktı! Murat Ceylan Gizem Memiç Sevgili Mi
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bomba bir aşk daha çıktı! Eşinden apar topar boşandığı iddia edilen isim, Murat Ceylan’la sarmaş dolaş görüntülenince ağızlar resmen açık kaldı! İkilinin samimi görsellerini görenler ise “Survivor yarışmasına giren boşanıyor, çıkan evleniyor zaten” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’ın bir sezon boyunca sunuculuğunu yapan Murat Ceylan’ın kız arkadaşı kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında patlayan aşklar herkesi şok etmişti. Barış Murat Yağcı’dan ayrılıp; Ogeday Girişken’le sevgili olan Nisa Bölükbaşı’nın yanı sıra Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Survivor yarışmasına damgasını vurmuştu. Survivor yarışması devam ederken; Murat Ceylan’ın Survivor yarışmacıyla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama o ismin boşanma aşamasında olan bir yarışmacı olduğu kimsenin aklına gelmemişti. Peki, neler oluyor?
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30 Tem 2022 - 21:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.