- 30 Tem 2022 - 21:45

Survivor Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Eşinden Apar Topar Boşanmıştı; Sarmaş Dolaş Görselleri Ağızları Açık Bıraktı! Murat Ceylan Gizem Memiç Sevgili Mi

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bomba bir aşk daha çıktı! Eşinden apar topar boşandığı iddia edilen isim, Murat Ceylan’la sarmaş dolaş görüntülenince ağızlar resmen açık kaldı! İkilinin samimi görsellerini görenler ise “Survivor yarışmasına giren boşanıyor, çıkan evleniyor zaten” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’ın bir sezon boyunca sunuculuğunu yapan Murat Ceylan’ın kız arkadaşı kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında patlayan aşklar herkesi şok etmişti. Barış Murat Yağcı’dan ayrılıp; Ogeday Girişken’le sevgili olan Nisa Bölükbaşı’nın yanı sıra Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Survivor yarışmasına damgasını vurmuştu. Survivor yarışması devam ederken; Murat Ceylan’ın Survivor yarışmacıyla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama o ismin boşanma aşamasında olan bir yarışmacı olduğu kimsenin aklına gelmemişti. Peki, neler oluyor?

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30 Tem 2022 - 21:45 - Yaşam

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