Survivor Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Eşinden Apar Topar Boşanmıştı; Sarmaş Dolaş Görselleri Ağızları Açık Bıraktı! Murat Ceylan Gizem Memiç Sevgili Mi

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında patlayan aşklar herkesi şok etmişti. Barış Murat Yağcı’dan ayrılıp; Ogeday Girişken’le sevgili olan Nisa Bölükbaşı’nın yanı sıra Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Survivor yarışmasına damgasını vurmuştu. Survivor yarışması devam ederken; Murat Ceylan’ın Survivor yarışmacıyla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti ama o ismin boşanma aşamasında olan bir yarışmacı olduğu kimsenin aklına gelmemişti. Peki, neler oluyor?

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