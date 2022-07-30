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30 Tem 2022 - 21:45

Instagram Kullanıcıları Dumur Edecek Geri Adım ! O Özellikler Devre Dışı Kaldı! Instagram Kullanıcı ve Gelirleri Gerilemişti... Bundan Sonra O Uygulamaya Sahipseniz…

Son dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan TikTok, diğer platformların da güncellemelerini belirlemeye başladı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde birtakım yenilikler getiren Instagram, Tiktok ile benzer olan özelliklerini tanıtmıştı. Kullanıcılarının tepkisi üzerine geri adım atma kararı alan Instagram ile ilgili son detaylar haberimizde...