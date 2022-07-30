Instagram Kullanıcıları Dumur Edecek Geri Adım ! O Özellikler Devre Dışı Kaldı! Instagram Kullanıcı ve Gelirleri Gerilemişti... Bundan Sonra O Uygulamaya Sahipseniz…
Son dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan TikTok, diğer platformların da güncellemelerini belirlemeye başladı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde birtakım yenilikler getiren Instagram, Tiktok ile benzer olan özelliklerini tanıtmıştı. Kullanıcılarının tepkisi üzerine geri adım atma kararı alan Instagram ile ilgili son detaylar haberimizde...
Son dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan TikTok, diğer platformların da güncellemelerini belirlemeye başladı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde birtakım yenilikler getiren Instagram, Tiktok ile benzer olan özelliklerini tanıtmıştı. Kullanıcılarının tepkisi üzerine geri adım atma kararı alan Instagram, o özelliklerin geri çekildiğini duyurdu. Peki, Instagram son sürüm, güncel sürüm kaç? Instagram hangi özelliklerini geri aldı? Instagram’ın son güncelleme özellikleri neler? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 21:45 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.