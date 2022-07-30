Ebru Polat Bikinili Pozlarıyla Göz Banyosu Yaptırdı! “Günaydın Pozu!” Uykuları Açtı... Arkasını Dönünce Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Neler Oluyor?

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha bikinili paylaşım yapan Ebru Polat, önce fotoğraf; ardından ise, ilginç bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı! Peki, Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat nasıl bir paylaşım yaptı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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