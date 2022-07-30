Ebru Polat Bikinili Pozlarıyla Öyle Bir “Günaydın” Dedi Ki… “Sabah Sabah!” Arkasını Dönünce Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Neler Oluyor?
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha bikinili paylaşım yapan Ebru Polat, önce fotoğraf; ardından ise, ilginç bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı! İşte detaylar...
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha bikinili paylaşım yapan Ebru Polat, önce fotoğraf; ardından ise, ilginç bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı! Peki, Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat nasıl bir paylaşım yaptı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 16:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.