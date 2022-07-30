Çocuklar Duymasın Dizisinin Emine’si Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Ne Havuç Tanır, Ne Meltem… “Amaniinn!”

Bir döneme damgasını vuran ve pek çok kanal aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin her karakteri hafızalara kazınmayı başarmıştı. O karakterlerden biri olan ve dizide Emine isimli Meltem ile Haluk’un yardımcısına hayat veren Melek Şahin’i şimdi görenler tanıyamadı. Başarılı oyuncunun yeni hali, sosyal medya kullanıcılarına “Sen neymişsin ya” dedirtti! Peki, Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin nasıl bir değişim geçirdi? Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Melek Şahin son hali nasıl? İşte, detaylar…

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