Çocuklar Duymasın Dizisinin Emine’si Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Ne Havuç Tanır, Ne Meltem… “Amaniinn!”
Bir döneme damgasını vuran ve pek çok kanal aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin her karakteri hafızalara kazınmayı başarmıştı. O karakterlerden biri olan ve dizide Emine isimli Meltem ile Haluk’un yardımcısına hayat veren Melek Şahin’i şimdi görenler tanıyamadı. İşte Melek Şahin'in son halleri...
Bir döneme damgasını vuran ve pek çok kanal aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin her karakteri hafızalara kazınmayı başarmıştı. O karakterlerden biri olan ve dizide Emine isimli Meltem ile Haluk’un yardımcısına hayat veren Melek Şahin’i şimdi görenler tanıyamadı. Başarılı oyuncunun yeni hali, sosyal medya kullanıcılarına “Sen neymişsin ya” dedirtti! Peki, Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin nasıl bir değişim geçirdi? Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Melek Şahin son hali nasıl? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 16:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.