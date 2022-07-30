Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! İç Çamaşırsız Haliyle Dekolte Vermemek Adına… “Yaktın Bizi Meryem!”
Bir döneme Muhteşem Yüzyıl isimli dizide canlandırdığı Hürrem karakteri ile damga vuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli, şimdilerde yeni projeleri ve reklam filmleri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Meryem Üzerli’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyayı adeta yakıp yıktı. İşte o pozların detayları...
Bir döneme Muhteşem Yüzyıl isimli dizide canlandırdığı Hürrem karakteri ile damga vuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli, şimdilerde yeni projeleri ve reklam filmleri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Meryem Üzerli’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyayı adeta yakıp yıktı. Sütyensiz bir şekilde poz veren Meryem Üzerli’nin göğüslerini kapatmak için kullandığı taktik ise, herkesi şaşırttı! Peki, Meryem Üzerli ne paylaştı? Meryem Üzerli göğüslerini neyle kapattı? Meryem Üzerli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Tem 2022 - 16:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.