- 31 Tem 2022 - 09:38

Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!”

Bir döneme Muhteşem Yüzyıl isimli dizide canlandırdığı Hürrem karakteri ile damga vuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli, şimdilerde yeni projeleri ve reklam filmleri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Meryem Üzerli’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyayı adeta yakıp yıktı. İşte o pozların detayları...

Bir döneme Muhteşem Yüzyıl isimli dizide canlandırdığı Hürrem karakteri ile damga vuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli, şimdilerde yeni projeleri ve reklam filmleri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Meryem Üzerli’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyayı adeta yakıp yıktı. Sütyensiz bir şekilde poz veren Meryem Üzerli’nin göğüslerini kapatmak için kullandığı taktik ise, herkesi şaşırttı! Peki, Meryem Üzerli ne paylaştı? Meryem Üzerli göğüslerini neyle kapattı? Meryem Üzerli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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31 Tem 2022 - 09:38 - Magazin

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Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!” mask
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