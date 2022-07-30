Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateşli Pozlar! Olay Yaratan Sevişme Sahnelerinden Sonra… “Affettirme Çalışmaları!” Instagram, Twitter Sallanıyor…
Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ateşli pozlar geldi. Dünyayla Benim Aramda dizisinde geçen sevişme ve küvet sahnelerinden sonra Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la sıcak bir paylaşımda bulunması; “Affettirme çalışmaları” yorumlarına neden oldu! İşte Instagram ve Twitter’ı sallayan o pozlar…
Geçtiğimiz yıl Ocak ayının başlarında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç otelden çıkarken görüntülenmişlerdi. Demet Özdemir ise “Yılın aşkı dersiniz artık” yorumlarında bulunarak; aşkı kabul etmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Haziran ayının son günlerindeyse Oğuzhan Koç’la nişan ve isteme töreni yapmışlardı. İkili törenden hemen sonra ön balayına çıkarak keyifli anlar yaşamışlardı. Evlenme hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan gelen son paylaşımsa herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.