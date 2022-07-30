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30 Tem 2022 - 16:50

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateşli Pozlar! Olay Yaratan Sevişme Sahnelerinden Sonra… “Affettirme Çalışmaları!” Instagram, Twitter Sallanıyor…

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ateşli pozlar geldi. Dünyayla Benim Aramda dizisinde geçen sevişme ve küvet sahnelerinden sonra Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la sıcak bir paylaşımda bulunması; “Affettirme çalışmaları” yorumlarına neden oldu! İşte Instagram ve Twitter’ı sallayan o pozlar…