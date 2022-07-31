- 31 Tem 2022 - 09:31

Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Çok Ona Ödeme Yapmış… Şampiyon Olunca Ücreti 5’e Katlamış! Tam Tamına…

TV8 ekranlarından Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ayrılan Survivor All Star 2022 yarışması, ardında pek çok iddiayı bırakmayı başardı. Şimdilerde yarışmacıların Survivor All Star 2022 yarışmasından kazandığı paralar konuşulurken, her ismin farklı miktarlarda ödeme aldığı iddia edildi. İşte Survivor yarışmacılarının kazançları ile ilgili detaylar...

TV8 ekranlarından Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ayrılan Survivor All Star 2022 yarışması, ardında pek çok iddiayı bırakmayı başardı. Şimdilerde yarışmacıların Survivor All Star 2022 yarışmasından kazandığı paralar konuşulurken, her ismin farklı miktarlarda ödeme aldığı iddia edildi. Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok kazanan isminin şampiyon Nisa Bölükbaşı olması ise, herkesin kafasında soru işaretleri bıraktı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması, yarışmacılarına ne kadar özendi? Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın aylık kazancı ne kadar? İşte, detaylar…

31 Tem 2022 - 09:31 - Magazin

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