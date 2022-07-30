A101 Resti Çekti! Reyonlarda Ne Var Ne Yok İndirime Girdi! Koşa Koşa A101’e Gideceksiniz! Sınger Dikiş Makinesi 1.199 TL, Fakir Kahve Makinesi 399 TL…

Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan A101 zirveye oynamaya devam ediyor. 4 Ağustos tarihli yayınladığı aktüel kataloğunda inanılmaz indirimlere imza atan A101 görenleri şaşırtıyor. Herkesin merakla takip ettiği A101 aktüeli ise şu şekilde.

HasCevher Aşure Tenceresi 279 TL 95 Kuruş

Plastik Ürünler 22 TL 50 Kuruş

LAV 7 Parça Renkli Kase 94 TL 95 Kuruş

Luminarc Yemek Tabağı 14 TL 95 Kuruş

MasterChef Karnıyarık Tencere 349 TL 95 Kuruş

MasterChef Derin Tencere 349 TL 95 Kuruş

MasterChef Düdüklü Tencere 349 TL 95 Kuruş

Çok Amaçlı El Rendesi 49 TL 95 Kuruş

Mini Döküm Ürünler 29 TL 95 Kuruş

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