A101 Resti Çekti! Reyonlarda Ne Var Ne Yok İndirime Girdi! Koşa Koşa A101’e Gideceksiniz! Sınger Dikiş Makinesi 1.199 TL, Fakir Kahve Makinesi 399 TL…
A101 her hafta gerçekleştirdiği indirimler ile milyonların sevgilisi olmaya devam ediyor. Onlarca üründe inanılmaz indirimlere giden A101 A’dan Z’ye sahip olduğu birçok üründe inanılmaz indirime gitti. İşte merakla beklenen indirimli A101 ürünleri.
Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan A101 zirveye oynamaya devam ediyor. 4 Ağustos tarihli yayınladığı aktüel kataloğunda inanılmaz indirimlere imza atan A101 görenleri şaşırtıyor. Herkesin merakla takip ettiği A101 aktüeli ise şu şekilde.
HasCevher Aşure Tenceresi 279 TL 95 Kuruş
Plastik Ürünler 22 TL 50 Kuruş
LAV 7 Parça Renkli Kase 94 TL 95 Kuruş
Luminarc Yemek Tabağı 14 TL 95 Kuruş
MasterChef Karnıyarık Tencere 349 TL 95 Kuruş
MasterChef Derin Tencere 349 TL 95 Kuruş
MasterChef Düdüklü Tencere 349 TL 95 Kuruş
Çok Amaçlı El Rendesi 49 TL 95 Kuruş
Mini Döküm Ürünler 29 TL 95 Kuruş
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30 Tem 2022 - 16:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.