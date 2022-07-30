- 30 Tem 2022 - 16:52

A101 Resti Çekti! Reyonlarda Ne Var Ne Yok İndirime Girdi! Koşa Koşa A101’e Gideceksiniz! Sınger Dikiş Makinesi 1.199 TL, Fakir Kahve Makinesi 399 TL…

A101 her hafta gerçekleştirdiği indirimler ile milyonların sevgilisi olmaya devam ediyor. Onlarca üründe inanılmaz indirimlere giden A101 A’dan Z’ye sahip olduğu birçok üründe inanılmaz indirime gitti. İşte merakla beklenen indirimli A101 ürünleri.

Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan A101 zirveye oynamaya devam ediyor. 4 Ağustos tarihli yayınladığı aktüel kataloğunda inanılmaz indirimlere imza atan A101 görenleri şaşırtıyor. Herkesin merakla takip ettiği A101 aktüeli ise şu şekilde.

HasCevher Aşure Tenceresi 279 TL 95 Kuruş
Plastik Ürünler 22 TL 50 Kuruş
LAV 7 Parça Renkli Kase 94 TL 95 Kuruş
Luminarc Yemek Tabağı 14 TL 95 Kuruş
MasterChef Karnıyarık Tencere 349 TL 95 Kuruş
MasterChef Derin Tencere 349 TL 95 Kuruş
MasterChef Düdüklü Tencere 349 TL 95 Kuruş
Çok Amaçlı El Rendesi 49 TL 95 Kuruş
Mini Döküm Ürünler 29 TL 95 Kuruş

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30 Tem 2022 - 16:52 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
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