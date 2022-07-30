- 30 Tem 2022 - 16:52

Steam Deck Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ne Zaman Satışa Sunulacak? Teslim Tarihi Belli Oldu! İşte Detaylar…

Oyuncuların en sevdiği platformlardan biri olan Steam bir yeniliğe daha imza attı ve geçtiğimiz günlerde Deck’i tanıtmıştı. Deck İle ilgili merak edilenler ve teslim tarihi ise belli oldu. İşte detaylar…

Bilgisayar ve konsol oyuncularının en sevdiği güvenilir sitelerden biri olan Dünya çapındaki Steam kendi arayüzüne sahip olan Steam Deck’i tanıtmıştı. Oyuncular tarafından heyecanla karşılanan konsol hem Steam arayüzüne sahip olması hem de kullanışlılığı ile beğenilmişti. Çantanıza atıp her an her yerde istediğiniz şekilde çıkarıp oyun keyfi yapabileceğinizin en çok sevilen özelliklerinden biri de Steam profilinizi cihaza girmeniz halinde hesabınız otomatik olarak açılıyor ve hesabınızda bulunan tüm oyunları indirip oynayabiliyorsunuz. Bu sayede sahip olduğunuz oyunları bilgisayarınızdan çok uzakta olsanız bile oynama imkânına erişiyorsunuz. Steam Deck’in diğer detayları ve teslim tarihi ise şu şekilde.

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30 Tem 2022 - 16:52 - Gündem

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