Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Sevgili Mi? İlk Açıklama Resmen Geldi; Nişan ve İsteme Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçen sezonunda Sergen Özen ve Ayşe Yüksel ilk kez tanışmışlardı. Masterchef ekibinin Ayşe Yüksel’in memleketi olan Düzce’ye gitmesinin ardından Masterchef yarışmasına Ayşe Yüksel konuk olarak katılmıştı. O gün birbirlerini takip etmeye başlayan Ayşe Yüksel ve Sergen Özen, bir daha birbirilerini hiç takipten çıkarmamışlardı. Kısa bir süre önce aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden sonunda iddialara bir açıklama geldi! Peki, neler oluyor?

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