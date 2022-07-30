Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Sevgili Mi? İlk Açıklama Resmen Geldi; Nişan ve İsteme Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor ve Masterchef’ten bomba bir aşk patlamıştı. Masterchef yarışmacısı Sergen Özen’le, Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel’in sevgili olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti ki, en sonunda ilk açıklama resmen geldi! Nişan ve isteme töreni yaptıkları konuşulan Ayşe Yüksel ve Sergen Özen çifti, gerçekleri sonunda ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçen sezonunda Sergen Özen ve Ayşe Yüksel ilk kez tanışmışlardı. Masterchef ekibinin Ayşe Yüksel’in memleketi olan Düzce’ye gitmesinin ardından Masterchef yarışmasına Ayşe Yüksel konuk olarak katılmıştı. O gün birbirlerini takip etmeye başlayan Ayşe Yüksel ve Sergen Özen, bir daha birbirilerini hiç takipten çıkarmamışlardı. Kısa bir süre önce aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden sonunda iddialara bir açıklama geldi! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.