- 30 Tem 2022 - 17:26 G: 30 Tem 2022 - 17:52

Gönül Dağı Dizisine Ramazan Resti Çekti! “Ben Bu Şartlar Altında Çalışmak İstemiyorum!” Dedi; Yapımcıyla Burun Buruna Geldi! Ya İstifa Ya Kovulma…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi! “Ben bu şartlar altında çalışmak istemiyorum” sözlerini dile getirdiği iddia edilen Süvarioğlu’nun yapımcıyla burun buruna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Cihat Süvarioğlu’nun ekipten ya kovulacağı ya da istifa edeceği de konuşulanlar arsasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Haziran ayında ekranlara veda etmişti. Dizinin son bölümünde Dilek karakteri, Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalarak hayata gözlerini kapatmıştı. Yürekleri sızım sızım sızlatan vedasıyla gündeme oturan Gülsim Ali İlhan’ın ardından şimdide Cihat Süvarioğlu bombası patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Dizisine Ramazan Resti Çekti! “Ben Bu Şartlar Altında Çalışmak İstemiyorum!” Dedi; Yapımcıyla Burun Buruna Geldi! Ya İstifa Ya Kovulma… mask
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