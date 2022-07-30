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30 Tem 2022 - 17:26

Gönül Dağı Dizisine Ramazan Resti Çekti! “Ben Bu Şartlar Altında Çalışmak İstemiyorum!” Dedi; Yapımcıyla Burun Buruna Geldi! Ya İstifa Ya Kovulma…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi! “Ben bu şartlar altında çalışmak istemiyorum” sözlerini dile getirdiği iddia edilen Süvarioğlu’nun yapımcıyla burun buruna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Cihat Süvarioğlu’nun ekipten ya kovulacağı ya da istifa edeceği de konuşulanlar arsasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?