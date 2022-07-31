ASKİ'den Su Kesintisi Haberi! O İlçelere Bir Gün Boyunca Su Verilmeyecek! Ankara'da Su Kesintisi Nerelerde ve Hangi İlçelerde Olacak, Sular ne Zaman Gelecek? 1 Ağustos Su Kesintisi...

Gün içerisinde gerçekleştirdiği su altyapısı bakım ve onarım çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintilerine dair Ankara’da yaşayan vatandaşları uyarmaya devam eden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bu kesintileri iş ve işçi sağlığı güvenliği nedeniyle uyguluyor. 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü de çalışmalarını sürdüren ASKİ, konuyla ilgili bilgilendirmeyi de gerçekleştirmiş bulunuyor.

ASKİ 1 Ağustos 2022 Pazartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara'da su kesintilesi yaşanacak o ilçe ve bölgeler...

ASKİ Uyardı! O İlçelerde Oturanlara 1 Gün Boyunca Su Verilmeyecek!

Etimesgut ve Sincan ilçelerinde Muhtelif arızalı ve ihtiyaç duyulan yeni içme suyu şebeke hatlarının vana değişimi, tamir ve montaj işleri kapsamında 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma yapılacak olması nedeni ile 01.08.2022 Pazartesi günü 23:59 ile 02.08.2022 Salı günü 23:59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler:Etiler,30 Ağustos,Kazım Karabekir,Süvari,Piyade,Topçu,Elvan,Oğuzlar,Ayyıldız, Atakent,Bahçekapı,Erler,Şekerler,Tunahan,Eryaman,Şehit Osman Avcı,Yeşilova Mahalleleri



AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2022 17:00:00

Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAH HAVALANI YOLU DA 500 LÜK İÇME SUYU HATTI DÖŞENMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT BALIKHİSAR MAH AKYURT SARACALAR MAHAKYURT GÜZELHİSAR MAH AKYURT BÜGDÜZ MAH ETKİLENMEKTEDİR



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2022 23:59:00

Tamir Tarihi: 2.08.2022 23:59:00

Detay: ETİMESGUT VE SİNCAN İLÇELERİNDE MUHTELİF ARIZALI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VANALARININ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE MONTAJ İŞLERİ KAPSAMINDA ANKARA 2. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP, ÇALIŞMA NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ETİMESGUT İLÇESİNDE ETİLER, 30 AĞUSTOS, KAZIM KARABEKİR, SÜVARİ, PİYADE, TOPÇU, ELVAN, OĞUZLAR, AYYILDIZ, ATAKENT, BAHÇEKAPI, ERLER, ŞEKER, TUNAHAN, ERYAMAN, ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLELERİ VE YEŞİLOVA MAHALLESİ DESTEK SOKAĞI



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2022 23:55:00

Tamir Tarihi: 2.08.2022 23:55:00

Detay: ETİMESGUT VE SİNCAN İLÇELERİNDE MUHTELİF ARIZALI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VANALARININ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE MONTAJ İŞLERİ KAPSAMINDA ANKARA 2. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP, ÇALIŞMA NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ BİR KISMI İLE BATI SİTESİ MAHALLESİ ÜST KOTLARI



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2022 23:55:00

Tamir Tarihi: 2.08.2022 23:55:00

Detay: ETİMESGUT VE SİNCAN İLÇELERİNDE MUHTELİF ARIZALI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VANALARININ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE MONTAJ İŞLERİ KAPSAMINDA ANKARA 2. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP, ÇALIŞMA NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: Selçuklu, Maraşal Çakmak, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Malazgirt, Pınarbaşı, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Ahi Evran, İstasyon, Akşemsettin, Plevne, Saraycık, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, Mevlana, Törekent, Osmaniye, Organize Sanayi Bölgesi, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahallesi

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