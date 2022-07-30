Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kahreden Haber! Yurt Dışına Yerleşiyor... Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir Karar Aldı Ki…
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Barış Murat Yağcı’dan kahreden haber resmen geldi! Nisa Bölükbaşı’yla ayrıldıktan sonra kararını veren Yağcı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu hatta hüngür hüngür ağlattı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında Barış Murat Yağcı’nın vermiş olduğu karar merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2020 döneminde 2. olan Barış Murat Yağcı, yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı’yla bomba bir aşk yaşamıştı. 1 yıl kadar birlikte olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasına hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla hem de yeni sevgilisi Ogeday Girişken’le katılmıştı. Bölükbaşı’nın yarışmadaki hal ve hareketlerinden rahatsız olan Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilme kararı almıştı. Yarışmadan sonra normal hayatına dönene Barış Murat Yağcı’nın vermiş olduğu karar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.