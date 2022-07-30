Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kahreden Haber! Yurt Dışına Yerleşiyor... Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir Karar Aldı Ki…

Survivor 2020 döneminde 2. olan Barış Murat Yağcı, yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı’yla bomba bir aşk yaşamıştı. 1 yıl kadar birlikte olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasına hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla hem de yeni sevgilisi Ogeday Girişken’le katılmıştı. Bölükbaşı’nın yarışmadaki hal ve hareketlerinden rahatsız olan Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilme kararı almıştı. Yarışmadan sonra normal hayatına dönene Barış Murat Yağcı’nın vermiş olduğu karar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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