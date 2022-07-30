- 30 Tem 2022 - 21:45

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kahreden Haber! Yurt Dışına Yerleşiyor... Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir Karar Aldı Ki…

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Barış Murat Yağcı’dan kahreden haber resmen geldi! Nisa Bölükbaşı’yla ayrıldıktan sonra kararını veren Yağcı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu hatta hüngür hüngür ağlattı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında Barış Murat Yağcı’nın vermiş olduğu karar merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor 2020 döneminde 2. olan Barış Murat Yağcı, yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı’yla bomba bir aşk yaşamıştı. 1 yıl kadar birlikte olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasına hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla hem de yeni sevgilisi Ogeday Girişken’le katılmıştı. Bölükbaşı’nın yarışmadaki hal ve hareketlerinden rahatsız olan Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilme kararı almıştı. Yarışmadan sonra normal hayatına dönene Barış Murat Yağcı’nın vermiş olduğu karar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Tem 2022 - 21:45 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran... mask
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran... mask
Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!” mask
Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!”
Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu! mask
Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu!
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızıydı Gamze Özçelik’in Kardeşi Bakın Kim Çıktı! Görenler Donup Kaldı; Resmen Kopyala Yapıştırdı Gibiler! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızıydı Gamze Özçelik’in Kardeşi Bakın Kim Çıktı! Görenler Donup Kaldı; Resmen Kopyala Yapıştırdı Gibiler! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Eşinden Apar Topar Boşanmıştı; Sarmaş Dolaş Görselleri Ağızları Açık Bıraktı! Murat Ceylan Gizem Memiç Sevgili Mi mask
Survivor Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Eşinden Apar Topar Boşanmıştı; Sarmaş Dolaş Görselleri Ağızları Açık Bıraktı! Murat Ceylan Gizem Memiç Sevgili Mi
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Sunucusu İlker Ayrık Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! İlker Ayrık Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
İhtişam ve Gösterişin Zirve Yaptığı Burçlar Hangisidir? İşte Havası Tavan Yapan O Burçlar… mask
İhtişam ve Gösterişin Zirve Yaptığı Burçlar Hangisidir? İşte Havası Tavan Yapan O Burçlar…
Survivor Sude’ye Bomba Oyunculuk Teklifi! Öyle Bir Yapımdan İş Teklifi Aldı Ki, Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Konuşursam Yer Yerinden Oynar” Demişti… mask
Survivor Sude’ye Bomba Oyunculuk Teklifi! Öyle Bir Yapımdan İş Teklifi Aldı Ki, Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Konuşursam Yer Yerinden Oynar” Demişti…
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? mask
Kazanan Restoran Yarışmasının Jürisi Gamze Cizreli Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Gamze Cizreli Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu! mask
Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu!
Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!” mask
Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!”
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran... mask
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran... mask
Cüneyt Asan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Cüneyt Asan Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kahreden Haber! Yurt Dışına Yerleşiyor... Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir Karar Aldı Ki… mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kahreden Haber! Yurt Dışına Yerleşiyor... Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir Karar Aldı Ki…
Instagram Kullanıcıları Dumur Edecek Geri Adım ! O Özellikler Devre Dışı Kaldı! Instagram Kullanıcı ve Gelirleri Gerilemişti... Bundan Sonra O Uygulamaya Sahipseniz… mask
Instagram Kullanıcıları Dumur Edecek Geri Adım ! O Özellikler Devre Dışı Kaldı! Instagram Kullanıcı ve Gelirleri Gerilemişti... Bundan Sonra O Uygulamaya Sahipseniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL