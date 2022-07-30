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30 Tem 2022 - 21:46

Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu!

Geçtiğimiz Nisan ayında dünya evine giren Hadise’nin sahne kıyafetleri için harcadığı para resmen şok içerisinde bıraktı. Yırtık pırtık bir kot giyen Hafise’nin ödemiş olduğu para ise “Error” verdirdi! Hadise’nin giymiş olduğu pantolonu beğenmeyenler ise “Bedava verseler giymem” açıklamasında bulundu çünkü pantolonun fiyatı ne 10 bin, ne 20 bin, ne 30 bin… İşte Hadise’nin nutukların tutulmasına neden olan pantolonunun fiyatı…