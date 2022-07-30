Hadise’nin Yırtık Pırtık Kota Verdiği Para “Error” Verdirdi! “Bedava Verseler Yine Giymem!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… Nutuklar Tutuldu!
Geçtiğimiz Nisan ayında dünya evine giren Hadise’nin sahne kıyafetleri için harcadığı para resmen şok içerisinde bıraktı. Yırtık pırtık bir kot giyen Hafise’nin ödemiş olduğu para ise “Error” verdirdi! Hadise’nin giymiş olduğu pantolonu beğenmeyenler ise “Bedava verseler giymem” açıklamasında bulundu çünkü pantolonun fiyatı ne 10 bin, ne 20 bin, ne 30 bin… İşte Hadise’nin nutukların tutulmasına neden olan pantolonunun fiyatı…
Kaan Yıldırım’dan sonra aşkı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, düğün hazırlığına girdiğini evlenme teklifi aldığını paylaşarak duyurmuştu ama düğününe ait tek bir görseli bile paylaşmamıştı. Evlendikten sonra Kıbrıs’ta sahne alan Hadise, fotoğraflarının kendilerine özel olmasını istediği için bir paylaşımda bulunmadıklarını dile getirmişti. Sahne kıyafetlerine her şarkıcı gibi yüksek meblağlar ödeyen Hadise’nin pantolonu için verdiği paraysa adeta “Error” verdirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.