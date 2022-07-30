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30 Tem 2022 - 21:47

Seversin Dizisinin Asya’sı Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı; Kusursuzluğunu Sergiledi! “Kalbim Sıkıştı, Tansiyonum Yükseldi!”

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Seversin’de Asya karakterine hayat veren İlayda Alişan, beyazlar içerisinde bir paylaşım yaparak adeta kuğu gibi süzüldü. Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan İlayda Alişan, resmen kusursuzluğunu sergiledi. Hayranlarından güzelliğinden dolayı “Kalbimi sıkıştırdın, tansiyonumu yükselttin” yorumlarını alan İlayda Alişan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…