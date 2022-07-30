Seversin Dizisinin Asya’sı Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı; Kusursuzluğunu Sergiledi! “Kalbim Sıkıştı, Tansiyonum Yükseldi!”
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Seversin’de Asya karakterine hayat veren İlayda Alişan, beyazlar içerisinde bir paylaşım yaparak adeta kuğu gibi süzüldü. Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan İlayda Alişan, resmen kusursuzluğunu sergiledi. Hayranlarından güzelliğinden dolayı “Kalbimi sıkıştırdın, tansiyonumu yükselttin” yorumlarını alan İlayda Alişan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Seversin dizisinin başrollerini Burak Yörük gibi bir genç yetenekle paylaşan Alişan, oyunculuk yeteneklerini konuşturuyor. Seversin dizisinde ise dizi içerisinde dizi çekilmesi seyircileri etkiliyor. Sıradan yaz dizilerine dizi içinde çekilen diziyle göndermelerde bulunan Seversin dizisi, senaryosuyla ekran başına kilitliyor. Asya karakterine hayat veren İlayda Alişan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yüreklerin hoplamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.