Masterchef Mehmet Şef’in Parmaklarının Acı Hikayesi Herkesi Şok Etti! “Yaralının Derdinden Yarası Olan Anlar!” Somer Şef Duydukları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Mehmet Şef, parmaklarının kesilme itirafıyla şok içerisinde bıraktı. Yarışmacının anlattıklarına karşılık olarak yarasını açan Mehmet Yalçınkaya’ya “Yaralının derdinden yaralı anlar” yorumlarını alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Şefin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu! Duygu dolu anların yaşandığı Masterchef yarışmasında şefler, yarışmacının zorlu hayat hikayesini duyunca ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Masterchef yarışmasında yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın parmaklarını sık sık gizlemesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Mutfakta çalışırken parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen Mehmet Yalçınkaya, ilk kez Masterchef yarışmasında bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.