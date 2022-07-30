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30 Tem 2022 - 22:27

Masterchef Mehmet Şef’in Parmaklarının Acı Hikayesi Herkesi Şok Etti! “Yaralının Derdinden Yarası Olan Anlar!” Somer Şef Duydukları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Mehmet Şef, parmaklarının kesilme itirafıyla şok içerisinde bıraktı. Yarışmacının anlattıklarına karşılık olarak yarasını açan Mehmet Yalçınkaya’ya “Yaralının derdinden yaralı anlar” yorumlarını alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Şefin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu! Duygu dolu anların yaşandığı Masterchef yarışmasında şefler, yarışmacının zorlu hayat hikayesini duyunca ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…