- 30 Tem 2022 - 22:17 G: 30 Tem 2022 - 22:30

Survivor Sude’nin Minicik Şortu Olay Oldu! “Mert Eniştenin Şortun Boyundan Haberi Var Mı?” Aşk Pozlarından Sonra Bu Paylaşım Ayrılık Nedeni Olabilir! Fiziğiyle…

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sude Burcu’nun sosyal medya paylaşımları olay yaratıyor. Minicik bir şort giyen Sude Burcu’nun paylaşımlarını görenler ne diyeceğini şaşırdı. Sevgilisi Mert Öcal’dan gönderme alan Sude Burcu’ya “Mert eniştenin şortun boyundan haberi var mı?” yorumlarını aldı! Aşk pozlarını veren Sude Burcu ve Mert Öcal’ın bu paylaşımdan sonra ayrılık kararı alabileceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Dominik adası yasak aşk iddialarıyla sallanmaya başlamıştı. İddialara göre Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla sevgili olan Mert Öcal, aynı zamanda Sude Burcu’yla da flört ediyordu. Yasak aşk iddialarıyla sallanan Sude Burcu, yarışmadan sonra Mert Öcal’la aşk hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Öcal’ın biricik sevgilisi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2022 - 22:17 Ankara- Yaşam

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