Survivor Sude’nin Minicik Şortu Olay Oldu! “Mert Eniştenin Şortun Boyundan Haberi Var Mı?” Aşk Pozlarından Sonra Bu Paylaşım Ayrılık Nedeni Olabilir! Fiziğiyle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Dominik adası yasak aşk iddialarıyla sallanmaya başlamıştı. İddialara göre Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla sevgili olan Mert Öcal, aynı zamanda Sude Burcu’yla da flört ediyordu. Yasak aşk iddialarıyla sallanan Sude Burcu, yarışmadan sonra Mert Öcal’la aşk hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Öcal’ın biricik sevgilisi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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