- 30 Tem 2022 - 22:31 G: 30 Tem 2022 - 23:01

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Umduğunuz Gibi Değil, Bulduğunuz Gibi! Diziden Sonra Açıldı, Saçıldı! Askılı Cropuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Rıfat Yanmışsın Sen!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, artık umduğunuz gibi değil, bulduğunuz gibi! Diziden sonra dekolteli paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Gültekin, askılı cropuyla öyle pozlar verdi ki, dizide aşk yaşadığı Rıfat’a göndermeler arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Rıfat yanmışsın sen” yorumlarını yaptıran o görsel…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, kısa bir ara vermişti. Dizinin ikinci sezonunda bulunan Meryem karakteri, dikkatleri üzerine çekmişti. Gerek hikayesi gerekse oyuncunun yetenekleri sayesinde Meryem karakterinin yüreklere dokunan anları; Rıfat’ı terk edene kadar bozulmamıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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30 Tem 2022 - 22:31 Ankara- Yaşam

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