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30 Tem 2022 - 22:31

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Umduğunuz Gibi Değil, Bulduğunuz Gibi! Diziden Sonra Açıldı, Saçıldı! Askılı Cropuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Rıfat Yanmışsın Sen!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, artık umduğunuz gibi değil, bulduğunuz gibi! Diziden sonra dekolteli paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Gültekin, askılı cropuyla öyle pozlar verdi ki, dizide aşk yaşadığı Rıfat’a göndermeler arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Rıfat yanmışsın sen” yorumlarını yaptıran o görsel…