Altın Fiyatları Elleri Ceplere Götürtmüyor! Artık Altın Almak İçin Karun Gibi Zengin Olmak Lazım… Kuyumcular İsyanda; Dükkanlar Bomboş…

Fed Başkanı Jerome Powell’in yapmış olduğu açıklamaların ardından altın fiyatlarındaki yükseliş bir anda durmuştu. Perşembe gününden bu yana yükselişte olan altının Temmuz ayının son günlerindeki hali merak konusu oldu. ABD büyüme verilerinin açıklanmasının ardından 950 – 960 lira civarında olan altın bir anda 1000 liraya kadar yükselmişti. Haftanın son günü Cuma’yı %0,48 oranında yükselişle kapatan altın; araştırmalara konu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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