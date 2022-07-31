Altın Fiyatları Elleri Ceplere Götürtmüyor! Artık Altın Almak İçin Karun Gibi Zengin Olmak Lazım… Kuyumcular İsyanda; Dükkanlar Bomboş…
Altın fiyatları yükseldikçe yükseliyor! Vatandaşın elini cebine götürtmeyen altın; artık resmen Karun gibi zenginlik istiyor! Yükselen altın fiyatlarından dolayı altın almaktan kaçınan vatandaş ise kuyumcuların isyan etmesine neden oluyor. Dükkanları boşaltan altının 31 Temmuz’da ne kadara satışa çıktığı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fed Başkanı Jerome Powell’in yapmış olduğu açıklamaların ardından altın fiyatlarındaki yükseliş bir anda durmuştu. Perşembe gününden bu yana yükselişte olan altının Temmuz ayının son günlerindeki hali merak konusu oldu. ABD büyüme verilerinin açıklanmasının ardından 950 – 960 lira civarında olan altın bir anda 1000 liraya kadar yükselmişti. Haftanın son günü Cuma’yı %0,48 oranında yükselişle kapatan altın; araştırmalara konu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.