Masterchef Pelin Estetikle Bambaşka Birisine Döndü! Güzelliğiyle “Danilo Zanna’nın Kalbini Çalmıştı…” Minileri Çekti; İncecik Belini Kanıtladı! “Ne Oldu Sana Pelo!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te boy gösteren Pelin Zaman’ın artık eski halinden eser kalmadığı ortaya çıktı! Estetik üzerine estetik yaptıran Pelin Zaman, adeta bambaşka birisine dönüştü. Geçtiğimiz yıl yarışmada bulunan Pelin Zaman, Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Güzelliğiyle Danilo Zanna’nın kalbini çaldığı konuşulan Pelin Zaman, son haliyle şok etkisi yarattı. Minileri çekip incecik belini kanıtlayan Pelin Zaman, akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memurluğunu bırakarak katılan Pelin Zaman, Masterchef yarışmasında “Aşçıyım” diyenlere taş çıkarmıştı. Profesyonel bir mutfak bilgisi olmamasına rağmen yarışmada çıkardığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken Pelin Zaman, yarışmadan sonra eğitim almak adına Mehmet Yalçınkaya’nın yanında çalışmaya başlamıştı. Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.