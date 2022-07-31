Masterchef Pelin Estetikle Bambaşka Birisine Döndü! Güzelliğiyle “Danilo Zanna’nın Kalbini Çalmıştı…” Minileri Çekti; İncecik Belini Kanıtladı! “Ne Oldu Sana Pelo!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memurluğunu bırakarak katılan Pelin Zaman, Masterchef yarışmasında “Aşçıyım” diyenlere taş çıkarmıştı. Profesyonel bir mutfak bilgisi olmamasına rağmen yarışmada çıkardığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken Pelin Zaman, yarışmadan sonra eğitim almak adına Mehmet Yalçınkaya’nın yanında çalışmaya başlamıştı. Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir değişim yaşadı?

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