- 31 Tem 2022 - 09:28 G: 31 Tem 2022 - 09:39

Masterchef Pelin Estetikle Bambaşka Birisine Döndü! Güzelliğiyle “Danilo Zanna’nın Kalbini Çalmıştı…” Minileri Çekti; İncecik Belini Kanıtladı! “Ne Oldu Sana Pelo!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te boy gösteren Pelin Zaman’ın artık eski halinden eser kalmadığı ortaya çıktı! Estetik üzerine estetik yaptıran Pelin Zaman, adeta bambaşka birisine dönüştü. Geçtiğimiz yıl yarışmada bulunan Pelin Zaman, Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Güzelliğiyle Danilo Zanna’nın kalbini çaldığı konuşulan Pelin Zaman, son haliyle şok etkisi yarattı. Minileri çekip incecik belini kanıtlayan Pelin Zaman, akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memurluğunu bırakarak katılan Pelin Zaman, Masterchef yarışmasında “Aşçıyım” diyenlere taş çıkarmıştı. Profesyonel bir mutfak bilgisi olmamasına rağmen yarışmada çıkardığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken Pelin Zaman, yarışmadan sonra eğitim almak adına Mehmet Yalçınkaya’nın yanında çalışmaya başlamıştı. Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir değişim yaşadı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Tem 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef, Danilo Şefi Öyle Bir Gömdü Ki… “Üzerine Toprak Attınız Mı Tamamdır!” Montajda Bile Silemediler; Mehmet Şef Küçük Dilini Yuttu… mask
Masterchef Somer Şef, Danilo Şefi Öyle Bir Gömdü Ki… “Üzerine Toprak Attınız Mı Tamamdır!” Montajda Bile Silemediler; Mehmet Şef Küçük Dilini Yuttu…
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Yemeklerinin Tadına Bile Bakılmadı; Mehmet Şef Hepsini Paket Etti! “Artistliğine Gelirseniz Böyle Tıpış Tıpış Gidersiniz!” mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Yemeklerinin Tadına Bile Bakılmadı; Mehmet Şef Hepsini Paket Etti! “Artistliğine Gelirseniz Böyle Tıpış Tıpış Gidersiniz!”
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacının Defterini Kapattı! “Bundan Sonra Yüz Bulup Çıkamaz!” Yerden Yere Vurdu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacının Defterini Kapattı! “Bundan Sonra Yüz Bulup Çıkamaz!” Yerden Yere Vurdu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Göbek Attıran Diskalifiye! Mehmet Şef Azarlaya Azarlaya Evine Gönderdi! “Sonunda Kurtulduk!” Seyirci Şükür Namazı Kılmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Göbek Attıran Diskalifiye! Mehmet Şef Azarlaya Azarlaya Evine Gönderdi! “Sonunda Kurtulduk!” Seyirci Şükür Namazı Kılmaya Başladı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça… mask
Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça…
Masterchef Barbaros Yoloğlu Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Vücudunu Gören Kızlar Eriyip Bitiyor; Bakanlar Mest Oluyor! “Gözümü Gönlümüz Açıldı!” mask
Masterchef Barbaros Yoloğlu Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Vücudunu Gören Kızlar Eriyip Bitiyor; Bakanlar Mest Oluyor! “Gözümü Gönlümüz Açıldı!”
MasterChef'in Jürileri Ne Kadar Maaş Aldığı Merak Uyandırdı! Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor? Yok Artık... mask
MasterChef'in Jürileri Ne Kadar Maaş Aldığı Merak Uyandırdı! Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor? Yok Artık...
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu… mask
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu…
Masterchef Yarışmacısından Skandal Saygısızlık! “Bir Daha Yaparsan…” Tehditler Havada Uçuştu! Stüdyo Bir Anda Buz Kesti; Mehmet Şef Saydırdıkça Saydırdı… mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Saygısızlık! “Bir Daha Yaparsan…” Tehditler Havada Uçuştu! Stüdyo Bir Anda Buz Kesti; Mehmet Şef Saydırdıkça Saydırdı…
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!” mask
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!”
Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Çok Ona Ödeme Yapmış… Şampiyon Olunca Ücreti 5’e Katlamış! Tam Tamına… mask
Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Çok Ona Ödeme Yapmış… Şampiyon Olunca Ücreti 5’e Katlamış! Tam Tamına…
Şeyma Subaşı’nın Eski Görüntüsü Twitter’ı Salladı! “Eyy Para! Sen Nelere Kadirsin!” Ağzı, Yüzü, Çenesi, Burnu... Bambaşka Birisine Dönüşmüş! “Yüz Nakli!” mask
Şeyma Subaşı’nın Eski Görüntüsü Twitter’ı Salladı! “Eyy Para! Sen Nelere Kadirsin!” Ağzı, Yüzü, Çenesi, Burnu... Bambaşka Birisine Dönüşmüş! “Yüz Nakli!”
Ebru Polat Bikinili Pozlarıyla Göz Banyosu Yaptırdı! “Günaydın Pozu!” Uykuları Açtı... Arkasını Dönünce Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Ebru Polat Bikinili Pozlarıyla Göz Banyosu Yaptırdı! “Günaydın Pozu!” Uykuları Açtı... Arkasını Dönünce Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Umduğunuz Gibi Değil, Bulduğunuz Gibi! Diziden Sonra Açıldı, Saçıldı! Askılı Cropuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Rıfat Yanmışsın Sen!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Umduğunuz Gibi Değil, Bulduğunuz Gibi! Diziden Sonra Açıldı, Saçıldı! Askılı Cropuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Rıfat Yanmışsın Sen!”
Masterchef Mehmet Şef’in Parmaklarının Acı Hikayesi Herkesi Şok Etti! “Yaralının Derdinden Yarası Olan Anlar!” Somer Şef Duydukları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu! mask
Masterchef Mehmet Şef’in Parmaklarının Acı Hikayesi Herkesi Şok Etti! “Yaralının Derdinden Yarası Olan Anlar!” Somer Şef Duydukları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!
Survivor Sude’nin Minicik Şortu Olay Oldu! “Mert Eniştenin Şortun Boyundan Haberi Var Mı?” Aşk Pozlarından Sonra Bu Paylaşım Ayrılık Nedeni Olabilir! Fiziğiyle… mask
Survivor Sude’nin Minicik Şortu Olay Oldu! “Mert Eniştenin Şortun Boyundan Haberi Var Mı?” Aşk Pozlarından Sonra Bu Paylaşım Ayrılık Nedeni Olabilir! Fiziğiyle…
Manuş Baba Kütahyalılarla Buluştu... mask
Manuş Baba Kütahyalılarla Buluştu...
Seversin Dizisinin Asya’sı Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı; Kusursuzluğunu Sergiledi! “Kalbim Sıkıştı, Tansiyonum Yükseldi!” mask
Seversin Dizisinin Asya’sı Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı; Kusursuzluğunu Sergiledi! “Kalbim Sıkıştı, Tansiyonum Yükseldi!”
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran... mask
Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!” mask
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Hürrem Sultan’ı Akılları Başlardan Aldı! Meryem Üzerli'nin İç Çamaşırsız Pozları Olay Oldu… “Yaktın Bizi Meryem!”
Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Çok Ona Ödeme Yapmış… Şampiyon Olunca Ücreti 5’e Katlamış! Tam Tamına… mask
Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Çok Ona Ödeme Yapmış… Şampiyon Olunca Ücreti 5’e Katlamış! Tam Tamına…
Masterchef Pelin Estetikle Bambaşka Birisine Döndü! Güzelliğiyle “Danilo Zanna’nın Kalbini Çalmıştı…” Minileri Çekti; İncecik Belini Kanıtladı! “Ne Oldu Sana Pelo!” mask
Masterchef Pelin Estetikle Bambaşka Birisine Döndü! Güzelliğiyle “Danilo Zanna’nın Kalbini Çalmıştı…” Minileri Çekti; İncecik Belini Kanıtladı! “Ne Oldu Sana Pelo!”
ASKİ'den Su Kesintisi Haberi! O İlçelere Bir Gün Boyunca Su Verilmeyecek! Ankara'da Su Kesintisi Nerelerde ve Hangi İlçelerde Olacak, Sular ne Zaman Gelecek? 1 Ağustos Su Kesintisi... mask
ASKİ'den Su Kesintisi Haberi! O İlçelere Bir Gün Boyunca Su Verilmeyecek! Ankara'da Su Kesintisi Nerelerde ve Hangi İlçelerde Olacak, Sular ne Zaman Gelecek? 1 Ağustos Su Kesintisi...
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! Adli tatilde görülecek davalar nelerdir? mask
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?
Ankara Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Beştepe Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir? Millet Cami kaça kadar açık? mask
Ankara Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Beştepe Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir? Millet Cami kaça kadar açık?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL