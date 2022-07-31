Seda Sayan Kaynanasını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “5 Yıl Önce Seda Sayan’ın Kaynanası Olacağı Söylense Gülerdi!” Çağlar Ökten Şok İçinde…
Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, kaynanasıyla gündeme oturdu. Çağlar Ökten’in annesini karşısına alan Seda Sayan, öyle bir şey yaptı ki, Çağlar Ökten bile şok içerisinde kaldı. Kendisinden 5 yaş küçük kaynanasıyla sosyal medyayı sallayan Seda Sayan, binlerce yorum aldı. Birçok kişi Seda Sayan’ın kaynanası Hicran Ökten’e “5 yıl önce Seda Sayan’ın kaynanası olacağı söylense kadın gülerdi” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, hayatının aşkını bulduğunu dile getirerek; “Evet” demişti. Normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta düğün yapmayı planlayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca düğün tarihini öne çekmiş ve Nisan ayında nikah yapmıştı. Evlendiği günden beri yüzünde gülücükler açan Seda Sayan’ın kaynanasına yaptığı şey herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.