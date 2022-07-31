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31 Tem 2022 - 09:55

Seda Sayan Kaynanasını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “5 Yıl Önce Seda Sayan’ın Kaynanası Olacağı Söylense Gülerdi!” Çağlar Ökten Şok İçinde…

Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, kaynanasıyla gündeme oturdu. Çağlar Ökten’in annesini karşısına alan Seda Sayan, öyle bir şey yaptı ki, Çağlar Ökten bile şok içerisinde kaldı. Kendisinden 5 yaş küçük kaynanasıyla sosyal medyayı sallayan Seda Sayan, binlerce yorum aldı. Birçok kişi Seda Sayan’ın kaynanası Hicran Ökten’e “5 yıl önce Seda Sayan’ın kaynanası olacağı söylense kadın gülerdi” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?