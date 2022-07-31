Cansu Dere Zebra Desenli Mayosuyla Islak Islak Paylaştı! Köprücük Kemiği Detayı Akılları Başlardan Aldı; “Güzelliğini Tarih Yazar!” Yorumlar Arka Arkaya…

Sadakatsiz dizisinde başrol oyuncusu olarak bulunan Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk’la aşk dedikodularına karışan Cansu Dere, sosyal medyanın diline düşmüştü. Dere, çok geçmeden Caner Cindoruk’la sadece arkadaş olduğunu dile getirmişti. Sadakatsiz dizisinden sonra yeniden kabuğuna çekilen güzel oyuncu sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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