Cansu Dere Zebra Desenli Mayosuyla Islak Islak Paylaştı! Köprücük Kemiği Detayı Akılları Başlardan Aldı; “Güzelliğini Tarih Yazar!” Yorumlar Arka Arkaya…
En son olarak Sadakatsiz dizisinde yerini alan Cansu Dere, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde almıştı. Zebra desenli bir mayo giyerek paylaşımda bulunan Dere, köprücük kemiği detayıyla akılları resmen başlardan aldı götürdü. Hayranlarından yorum arkasına yorum alan Dere’nin bu paylaşımına “Güzelliğini tarih yazar” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinde başrol oyuncusu olarak bulunan Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk’la aşk dedikodularına karışan Cansu Dere, sosyal medyanın diline düşmüştü. Dere, çok geçmeden Caner Cindoruk’la sadece arkadaş olduğunu dile getirmişti. Sadakatsiz dizisinden sonra yeniden kabuğuna çekilen güzel oyuncu sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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31 Tem 2022 - 10:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.