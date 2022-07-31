- 31 Tem 2022 - 10:57 G: 31 Tem 2022 - 11:25

Survivor Ayşe Denizin İçinde Mayosuyla Sergen’i Çatlattı! Masterchef Aşkı Sergen “Giyme Bunları” Dedikçe Açılıp Saçılıyor! Simsiyah Bikinisiyle Alev Alev Yaktı…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına üst üste katılan Ayşe Yüksel, denizin içinde mayosuyla akılları başlardan aldı! Masterchef Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in bu pozlarının Sergen Özen’i çıldırttığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sergen Özen’in sevgilisine “Giyme bunları” dediği gündeme gelirken; Ayşe Yüksel’in dekolteli ve cesur pozları alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, sevenleri sayesinde yeniden final görmüştü. Survivor 2021 döneminde de finali garantileyen Ayşe Yüksel, gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışmanın yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Yüksel’in deniz içerisindeki bikinili pozları olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Tem 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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