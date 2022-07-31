Survivor Ayşe Denizin İçinde Mayosuyla Sergen’i Çatlattı! Masterchef Aşkı Sergen “Giyme Bunları” Dedikçe Açılıp Saçılıyor! Simsiyah Bikinisiyle Alev Alev Yaktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, sevenleri sayesinde yeniden final görmüştü. Survivor 2021 döneminde de finali garantileyen Ayşe Yüksel, gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışmanın yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Yüksel’in deniz içerisindeki bikinili pozları olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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