Survivor Ayşe Denizin İçinde Mayosuyla Sergen’i Çatlattı! Masterchef Aşkı Sergen “Giyme Bunları” Dedikçe Açılıp Saçılıyor! Simsiyah Bikinisiyle Alev Alev Yaktı…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına üst üste katılan Ayşe Yüksel, denizin içinde mayosuyla akılları başlardan aldı! Masterchef Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in bu pozlarının Sergen Özen’i çıldırttığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sergen Özen’in sevgilisine “Giyme bunları” dediği gündeme gelirken; Ayşe Yüksel’in dekolteli ve cesur pozları alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, sevenleri sayesinde yeniden final görmüştü. Survivor 2021 döneminde de finali garantileyen Ayşe Yüksel, gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışmanın yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Yüksel’in deniz içerisindeki bikinili pozları olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.