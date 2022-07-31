Müge Anlı’nın Babasının Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Taze Gelin Müge Anlı Uzun Süredir Yüzüne Bakmadığı Babası İçin… Neden Konuşmadıkları Tüyler Ürpertti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’dan sevenlerine kahreden bir haber geldi. Babasının ölüm haberiyle sarsılan Müge Anlı, sessiz sedasız defin işlemlerini başlamıştı. Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı’nın neden vefat ettiği ise ortaya çıktı! Taze gelin Müge Anlı’nın yıllardır yaşadıkları sorundan dolayı yüz yüze bile gelmediği bilinirken; neden konuşmadıkları ise ölüm haberiyle ortaya çıkmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gazeteci Müge Anlı, programda ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmiyor. Her sözü ayrı bir olay yaratan Müge Anlı’nın babasının vefat etmesi sevenlerini yerle bir etti. Baba kızın neden konuşmadığı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.