Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Tem 2022 - 12:11

Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı Ödemeleri Durdurdu! Haftalık 60 Bin Lira “Tık” Hesaptaydı… Kavga, Kıyamet; Olaylar Boyunu Aştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kıyametler kopmaya başladı! Acun Ilıcalı’nın Somer Sivrioğlu’na, Danilo Zanna’ya ve Mehmet Yalçınkaya’ya ödemeleri durdurduğu gündeme bomba gibi düştü. Haftalık en az 60 bin lira kazanan isimlerin hesaplarına “Tık” diye paraların yattığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Kavga, kıyametin yaşandığı Masterchef’te olaylar resmen boyunu aştı. Peki, Acun Ilıcalı neden şeflerden ödeme almayı durdurdu?