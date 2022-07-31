- 31 Tem 2022 - 12:11 G: 31 Tem 2022 - 12:23

Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı Ödemeleri Durdurdu! Haftalık 60 Bin Lira “Tık” Hesaptaydı… Kavga, Kıyamet; Olaylar Boyunu Aştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kıyametler kopmaya başladı! Acun Ilıcalı’nın Somer Sivrioğlu’na, Danilo Zanna’ya ve Mehmet Yalçınkaya’ya ödemeleri durdurduğu gündeme bomba gibi düştü. Haftalık en az 60 bin lira kazanan isimlerin hesaplarına “Tık” diye paraların yattığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Kavga, kıyametin yaşandığı Masterchef’te olaylar resmen boyunu aştı. Peki, Acun Ilıcalı neden şeflerden ödeme almayı durdurdu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turların bitmesiyle birlikte ikinci turların heyecanı başlamıştı. 2. turda; 3 yarışmacı, şeflerin kendilerinden istediği yemeği en iyi şekilde sunmaya çalışıyor ve sadece bir isim üst tura geçiyordu. Üçüncü tura sayılı günler kala gerçekleşenler ise dengeleri alt üst etti! Acun Ilıcalı’nın ödemeleri durdurması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Tem 2022 - 12:11 Ankara- Yaşam

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Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı Ödemeleri Durdurdu! Haftalık 60 Bin Lira “Tık” Hesaptaydı… Kavga, Kıyamet; Olaylar Boyunu Aştı! Neler Oluyor? mask
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