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31 Tem 2022 - 12:34

Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, mayosuyla denize koştuğu anları paylaşınca akılları başlardan gitti. Deniz kızlarını anımsatan bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Pınar Deniz’e sevenleri “Ateşli” yorumlarda bulundular! Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan Pınar Deniz, gündemin konuşulan ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...