- 31 Tem 2022 - 12:34 G: 31 Tem 2022 - 12:45

Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, mayosuyla denize koştuğu anları paylaşınca akılları başlardan gitti. Deniz kızlarını anımsatan bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Pınar Deniz’e sevenleri “Ateşli” yorumlarda bulundular! Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan Pınar Deniz, gündemin konuşulan ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...

Dizide hayat verdiği Ceylin’in eşi Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, aralarında herhangi bir aşkın olmadığını açıklamıştı. Çok yakın arkadaş olduklarını dile getiren Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la aşk iddialarına karışmıştı. Aynı mekandan paylaşımlar yapan ikilinin baş başa vakit geçirmeleri gözden kaçmamıştı. Peki, güzel oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?

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31 Tem 2022 - 12:34 Ankara- Yaşam

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