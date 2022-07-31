Survivor Batuhan’ın Rol Alacağı Dizi Belli Oldu! Tv8’inde, Acun Ilıcalı’nında Üstünü Karaladı; O Kanalla El Sıkıştı… Gören, Duyan Mosmor Oluyor! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’nın yeni projesi ortaya çıktı! TV8 ve Acun Ilıcalı defterini kapatan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın takip kanalarından birisiyle el sıkıştı. Görenin duyanın şok içerisinde kaldığı Batuhan Karacakaya, sevenlerine “yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kazandığı aracı bile alamadığı gündeme gelen Batuhan Karacakaya, sosyal medyada ilk kez itirafta bulunmuştu. Demet Akalın’ın “Verdiler mi arabayı” sorusuna Batuhan Karacakaya, “Bu benim şahsi arabam. Yok yani” açıklamasında bulunmuştu. Ne şampiyon olan ne de arabayı alan Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı’ya darbeyi indirdiği gündeme geldi! İşte Karacakaya’nın yer alacağı o dizi..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.