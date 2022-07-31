Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor?
Haziran ayında ekranlara kısa bir ara veren Yasak Elma dizisinde yapımcının kafasının karmakarışık olduğu gündeme bomba gibi düştü! Ender ve Yıldız arasından bir seçim yapacak olan yapımcının sonunda kararını verdiği ve ikna çalışmalarının sonucuna ulaştığı gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberi, Yasak Elma dizisinin izleyicisini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’nın başrollerinde ise Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen bulunuyor. Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın diziden ayrıldığı kısa bir süre önce açıklanmıştı. Dizinin sezon finalinde sevenlerine veda eden Berk Oktay’ın ardından Şevval Sam ve Eda Ece’nin de diziden ayrılabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Yapımcının son kararı vermesiyle birlikte dizi resmen yeniden şekillendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.