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31 Tem 2022 - 13:27

Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor?

Haziran ayında ekranlara kısa bir ara veren Yasak Elma dizisinde yapımcının kafasının karmakarışık olduğu gündeme bomba gibi düştü! Ender ve Yıldız arasından bir seçim yapacak olan yapımcının sonunda kararını verdiği ve ikna çalışmalarının sonucuna ulaştığı gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberi, Yasak Elma dizisinin izleyicisini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…