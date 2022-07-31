Demet Özdemir Yerden Yere Vuruldu; Dalga Konusu Oldu! “Pijamasını Giyip Çıkmış!” Tepkiler Arka Arkaya… 41 Bin Liralık Bluzu Öyle Bir Şekilde Kombinledi Ki…

Kısa bir süre önce başrol olarak yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı yayınlanmıştı. Buğra Gülsoy’la ateşli sevişme sahneleri çeken Demet Özdemir, sosyal medyayı sallamıştı. Kimi mesleği gereği bu sahnelerin çok doğal olduğunu dile getirirken; kimi ise Demet Özdemir’in yakın zamanda evli bir kadın olacağı için bu sahneleri doğru bulmamıştı. Gündemi ikiye ayıran Demet Özdemir, giymiş olduğu kıyafetlerle sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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