Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2020’de şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı’nın jüri olduğu ortaya çıktı ama Masterchef yarışmasına değil! Acun Ilıcalı’nın tüm ikna çalışmalarına kapıyı kapatan Serhat Doğramacı’nın vermiş olduğu karar, “Ellere yar oldu” yorumlarına neden oldu! Rakip kanalla çalışmalara başlayacak olan Serhat Doğramacı’nın Masterchef yarışmasını bitirmeyi amaçladığına dair yorumlar gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2020 dönemine “Zorla” katılan Serhat Doğramacı, şefleri daha ilk turda çıldırtmıştı. Mehmet Şefe çok rahat bir şekilde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” açıklamasında bulunmuş ve tüm rakiplerini eleyerek kupayı kaldıran isim olmuştu. Masterchef yarışmasındaki hal ve hareketleriyle beğenileri toplayan Serhat Doğramacı’nın bomba bir anlaşmaya imzasını attığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.