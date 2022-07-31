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31 Tem 2022 - 14:11

Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2020’de şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı’nın jüri olduğu ortaya çıktı ama Masterchef yarışmasına değil! Acun Ilıcalı’nın tüm ikna çalışmalarına kapıyı kapatan Serhat Doğramacı’nın vermiş olduğu karar, “Ellere yar oldu” yorumlarına neden oldu! Rakip kanalla çalışmalara başlayacak olan Serhat Doğramacı’nın Masterchef yarışmasını bitirmeyi amaçladığına dair yorumlar gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…