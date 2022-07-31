- 31 Tem 2022 - 14:28 G: 31 Tem 2022 - 14:35

Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizsinin finalinde “Olmaz” denilen şey resmen oldu! Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada ve Derya karakterine can üfleyen Melisa Berberoğlu bir araya gelip öyle bir şey yaptı ki, gören duyan şok oldu! Yeni bir vedanın kapısının aralanması ise herkesi şok etti! İşte sosyal medyayı zangır zangır titreten o olay…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’ten dizinin ekranlara gelmesine büyük bir olanak sağlan İclal Aydın veda etmişti. Üç Kız Kardeş’in annesi Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’dan sonra öyle bir şey ortaya çıktı ki…

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31 Tem 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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