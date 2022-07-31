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31 Tem 2022 - 14:28

Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizsinin finalinde “Olmaz” denilen şey resmen oldu! Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada ve Derya karakterine can üfleyen Melisa Berberoğlu bir araya gelip öyle bir şey yaptı ki, gören duyan şok oldu! Yeni bir vedanın kapısının aralanması ise herkesi şok etti! İşte sosyal medyayı zangır zangır titreten o olay…