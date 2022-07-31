Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı!
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizsinin finalinde “Olmaz” denilen şey resmen oldu! Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada ve Derya karakterine can üfleyen Melisa Berberoğlu bir araya gelip öyle bir şey yaptı ki, gören duyan şok oldu! Yeni bir vedanın kapısının aralanması ise herkesi şok etti! İşte sosyal medyayı zangır zangır titreten o olay…
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’ten dizinin ekranlara gelmesine büyük bir olanak sağlan İclal Aydın veda etmişti. Üç Kız Kardeş’in annesi Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’dan sonra öyle bir şey ortaya çıktı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.