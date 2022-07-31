Hadise Bekar Günlerine Minicik Elbisesiyle Döndü! Fileli Çorabıyla Akılları Başlardan Aldı; İnceldikçe İnceldiğini Kanıtladı! “Neler Yapıyorsunuz Hadise Hanım!”

Ocak ayında evlenme teklifi alan güzel şarkıcı Hadise, 7 milyon lira değerindeki yüzüğünü göstererek bir paylaşımda bulunmuş ve ortalığı sallamıştı. Günlerce konuşulan bir evlilik teklifine imzasını atan Hadise, düğününe dair tek bir detay bile paylaşmamıştı. Sadece iş hayatıyla konuşulmak isteyen Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefes kesti! İşte milyonlara “Neler yapıyorsunuz Hadise Hanım” dedirten o pozlar…

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