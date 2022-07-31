Hadise Bekar Günlerine Minicik Elbisesiyle Döndü! Fileli Çorabıyla Akılları Başlardan Aldı; İnceldikçe İnceldiğini Kanıtladı! “Neler Yapıyorsunuz Hadise Hanım!”
Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, evlendikten sonra giyim tarzını tamamen değiştirmişti. Sahnede tercih ettiği mayo ve bikini tarzındaki kıyafetleri dolabına kaldıran Hadise, son sahne kıyafetiyle akıllara bekarlık zamanlarını getirdi. Minicik bir elbise giyen Hadise’nin fileli çorabı, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte inceldikçe incelen Hadise’nin bomba tarzı…
Ocak ayında evlenme teklifi alan güzel şarkıcı Hadise, 7 milyon lira değerindeki yüzüğünü göstererek bir paylaşımda bulunmuş ve ortalığı sallamıştı. Günlerce konuşulan bir evlilik teklifine imzasını atan Hadise, düğününe dair tek bir detay bile paylaşmamıştı. Sadece iş hayatıyla konuşulmak isteyen Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefes kesti! İşte milyonlara “Neler yapıyorsunuz Hadise Hanım” dedirten o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.