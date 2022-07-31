- 31 Tem 2022 - 14:58 G: 31 Tem 2022 - 15:13

Hadise Bekar Günlerine Minicik Elbisesiyle Döndü! Fileli Çorabıyla Akılları Başlardan Aldı; İnceldikçe İnceldiğini Kanıtladı! “Neler Yapıyorsunuz Hadise Hanım!”

Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, evlendikten sonra giyim tarzını tamamen değiştirmişti. Sahnede tercih ettiği mayo ve bikini tarzındaki kıyafetleri dolabına kaldıran Hadise, son sahne kıyafetiyle akıllara bekarlık zamanlarını getirdi. Minicik bir elbise giyen Hadise’nin fileli çorabı, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte inceldikçe incelen Hadise’nin bomba tarzı…

Ocak ayında evlenme teklifi alan güzel şarkıcı Hadise, 7 milyon lira değerindeki yüzüğünü göstererek bir paylaşımda bulunmuş ve ortalığı sallamıştı. Günlerce konuşulan bir evlilik teklifine imzasını atan Hadise, düğününe dair tek bir detay bile paylaşmamıştı. Sadece iş hayatıyla konuşulmak isteyen Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefes kesti! İşte milyonlara “Neler yapıyorsunuz Hadise Hanım” dedirten o pozlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Tem 2022 - 14:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! mask
Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı!
Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla… mask
Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla…
Demet Özdemir Yerden Yere Vuruldu; Dalga Konusu Oldu! “Pijamasını Giyip Çıkmış!” Tepkiler Arka Arkaya… 41 Bin Liralık Bluzu Öyle Bir Şekilde Kombinledi Ki… mask
Demet Özdemir Yerden Yere Vuruldu; Dalga Konusu Oldu! “Pijamasını Giyip Çıkmış!” Tepkiler Arka Arkaya… 41 Bin Liralık Bluzu Öyle Bir Şekilde Kombinledi Ki…
Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’ın Rol Alacağı Dizi Belli Oldu! Tv8’inde, Acun Ilıcalı’nında Üstünü Karaladı; O Kanalla El Sıkıştı… Gören, Duyan Mosmor Oluyor! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Rol Alacağı Dizi Belli Oldu! Tv8’inde, Acun Ilıcalı’nında Üstünü Karaladı; O Kanalla El Sıkıştı… Gören, Duyan Mosmor Oluyor! “Yok Artık!”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok! mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok!
Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı Ödemeleri Durdurdu! Haftalık 60 Bin Lira “Tık” Hesaptaydı… Kavga, Kıyamet; Olaylar Boyunu Aştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı Ödemeleri Durdurdu! Haftalık 60 Bin Lira “Tık” Hesaptaydı… Kavga, Kıyamet; Olaylar Boyunu Aştı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’nın Babasının Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Taze Gelin Müge Anlı Uzun Süredir Yüzüne Bakmadığı Babası İçin… Neden Konuşmadıkları Tüyler Ürpertti! mask
Müge Anlı’nın Babasının Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Taze Gelin Müge Anlı Uzun Süredir Yüzüne Bakmadığı Babası İçin… Neden Konuşmadıkları Tüyler Ürpertti!
Survivor Ayşe Denizin İçinde Mayosuyla Sergen’i Çatlattı! Masterchef Aşkı Sergen “Giyme Bunları” Dedikçe Açılıp Saçılıyor! Simsiyah Bikinisiyle Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Ayşe Denizin İçinde Mayosuyla Sergen’i Çatlattı! Masterchef Aşkı Sergen “Giyme Bunları” Dedikçe Açılıp Saçılıyor! Simsiyah Bikinisiyle Alev Alev Yaktı…
Cansu Dere Zebra Desenli Mayosuyla Islak Islak Paylaştı! Köprücük Kemiği Detayı Akılları Başlardan Aldı; “Güzelliğini Tarih Yazar!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Cansu Dere Zebra Desenli Mayosuyla Islak Islak Paylaştı! Köprücük Kemiği Detayı Akılları Başlardan Aldı; “Güzelliğini Tarih Yazar!” Yorumlar Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! mask
Üç Kız Dizisinin Finalinde “Olmaz” Denilen Şey Oldu! Türkan, Dönüş ve Derya… Yeni Bir Veda Kapıda Mı? Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı!
Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla… mask
Masterchef Yarışmacısı Serhat Doğramacı Jüri Oluyor! Acun Kendi Programı İçin İkna Edemedi; Ellere Yar Oldu! Masterchef Yarışmasını Bitirecek; Rakip Kanalla…
Demet Özdemir Yerden Yere Vuruldu; Dalga Konusu Oldu! “Pijamasını Giyip Çıkmış!” Tepkiler Arka Arkaya… 41 Bin Liralık Bluzu Öyle Bir Şekilde Kombinledi Ki… mask
Demet Özdemir Yerden Yere Vuruldu; Dalga Konusu Oldu! “Pijamasını Giyip Çıkmış!” Tepkiler Arka Arkaya… 41 Bin Liralık Bluzu Öyle Bir Şekilde Kombinledi Ki…
Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin Yapımcının Kafası Karmakarışık! Ender Mi, Yıldız Mı Derken; Sonunda Kararını Verdi! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’ın Rol Alacağı Dizi Belli Oldu! Tv8’inde, Acun Ilıcalı’nında Üstünü Karaladı; O Kanalla El Sıkıştı… Gören, Duyan Mosmor Oluyor! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Rol Alacağı Dizi Belli Oldu! Tv8’inde, Acun Ilıcalı’nında Üstünü Karaladı; O Kanalla El Sıkıştı… Gören, Duyan Mosmor Oluyor! “Yok Artık!”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok! mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Mayosuyla Denize Koştu! “Deniz Kızı Gibisin!” Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopladı! “Ateşli” Yorumların Ardı Arkası Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL