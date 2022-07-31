Masterchef Tarihine Kazınacak Bomba Hata! Şefler Midelerinin Bulantısından Ne Yapacağını Şaşırdı; “Ben Bunu Yemem!” Yüzünü Ekşiterek… Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tarihe kazınacak bir hata yapıldı! Şefler, yüzünü ekşitmekten bir hal olurken; mide bulantısını göstermeden edemedi! Mehmet Yalçınkaya ise tepkisini göstererek; “Ben bunu yemem” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan bu durum Masterchef yarışmacısını ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 3’lü düelloların yapıldığı yarışmanın son bölümünde şefleri mosmor edecek bir olay yaşandı. Düşmanın düşmana yapamayacağı şeyi; şeflere yapan yarışmacı, gündemin rengini değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.