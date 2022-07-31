- 31 Tem 2022 - 15:26 G: 31 Tem 2022 - 15:48

Masterchef Tarihine Kazınacak Bomba Hata! Şefler Midelerinin Bulantısından Ne Yapacağını Şaşırdı; “Ben Bunu Yemem!” Yüzünü Ekşiterek… Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tarihe kazınacak bir hata yapıldı! Şefler, yüzünü ekşitmekten bir hal olurken; mide bulantısını göstermeden edemedi! Mehmet Yalçınkaya ise tepkisini göstererek; “Ben bunu yemem” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan bu durum Masterchef yarışmacısını ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 3’lü düelloların yapıldığı yarışmanın son bölümünde şefleri mosmor edecek bir olay yaşandı. Düşmanın düşmana yapamayacağı şeyi; şeflere yapan yarışmacı, gündemin rengini değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Tem 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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