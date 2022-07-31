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31 Tem 2022 - 15:26

Masterchef Tarihine Kazınacak Bomba Hata! Şefler Midelerinin Bulantısından Ne Yapacağını Şaşırdı; “Ben Bunu Yemem!” Yüzünü Ekşiterek… Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tarihe kazınacak bir hata yapıldı! Şefler, yüzünü ekşitmekten bir hal olurken; mide bulantısını göstermeden edemedi! Mehmet Yalçınkaya ise tepkisini göstererek; “Ben bunu yemem” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan bu durum Masterchef yarışmacısını ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…