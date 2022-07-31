31 Tem 2022 - 15:57 Güncelleme: 31 Tem 2022 - 16:09
Acun Ilıcalı’yla Şeyma Subaşı Darbesi! Ayça Çağla Altunkaya Sinirden Küplere Bindi; Çıldırdı… “Canım Kocam ve Sevgili Nişanlısı! Biz Kocaman Bir Aileyiz!”
Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’ndan bomba bir darbe geldi. Yaşanan olay sonrasında Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin çılgına döndüğü gündeme geldi. Bunun yanı sıra birçok kişi ise Acun Ilıcalı’ya Yasak Elma’dan bir gönderme yaparak; “canım kocam ve sevgili nişanlısı! Biz kocaman bir aileyiz” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulan Acun Ilıcalı, 2 – 3 yıldır Altunkaya’ya olan aşkını gösteriyordu. Kısa bir süre önce sosyal medyada bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı’ya gelen Şeyma Subaşı bombası şok etti!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı açıklama, Acun Ilıcalı nereli, Acun Ilıcalı kaç yaşında, Acun Ilıcalı Kimdir, Acun Ilıcalı sevgilisi, Acun Ilıcalı karısı, Acun Ilıcalı şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ilk eşi, Acun Ilıcalı ayça çağla altunkaya, Acun Ilıcalı ayça çağla altunkaya yaş farkı, Acun Ilıcalı Zeynep Ilıcalı, Acun Ilıcalı Zeynep, Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı nafaka
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.