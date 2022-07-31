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31 Tem 2022 - 15:57

Acun Ilıcalı’yla Şeyma Subaşı Darbesi! Ayça Çağla Altunkaya Sinirden Küplere Bindi; Çıldırdı… “Canım Kocam ve Sevgili Nişanlısı! Biz Kocaman Bir Aileyiz!”

Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’ndan bomba bir darbe geldi. Yaşanan olay sonrasında Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin çılgına döndüğü gündeme geldi. Bunun yanı sıra birçok kişi ise Acun Ilıcalı’ya Yasak Elma’dan bir gönderme yaparak; “canım kocam ve sevgili nişanlısı! Biz kocaman bir aileyiz” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?