- 31 Tem 2022 - 15:57 G: 31 Tem 2022 - 16:09

Acun Ilıcalı’yla Şeyma Subaşı Darbesi! Ayça Çağla Altunkaya Sinirden Küplere Bindi; Çıldırdı… “Canım Kocam ve Sevgili Nişanlısı! Biz Kocaman Bir Aileyiz!”

Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’ndan bomba bir darbe geldi. Yaşanan olay sonrasında Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin çılgına döndüğü gündeme geldi. Bunun yanı sıra birçok kişi ise Acun Ilıcalı’ya Yasak Elma’dan bir gönderme yaparak; “canım kocam ve sevgili nişanlısı! Biz kocaman bir aileyiz” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulan Acun Ilıcalı, 2 – 3 yıldır Altunkaya’ya olan aşkını gösteriyordu. Kısa bir süre önce sosyal medyada bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı’ya gelen Şeyma Subaşı bombası şok etti!

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31 Tem 2022 - 15:57 Ankara- Yaşam

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