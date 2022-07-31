Survivor Barış Murat Yağcı’dan Bomba Evlilik Açıklaması! “Sadece Nisa’yla Evlenirim” Demişti; Mosmor Etti; Renkten Renge Girdirdi! “Yok Artık!”

Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sık sık bir araya gelmeye başlamışlardı. Aşk iddialarını ısrarla reddeden ikili en sonunda Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. 1 yıl kadar sevgili olan ikili, olaylı bir biçimde ayrılmış; Nisa Bölükbaşı, Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını bile iddia etmişti. Peki, Barış Murat Yağcı nasıl bir açıklamada bulundu?

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