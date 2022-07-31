Survivor Barış Murat Yağcı’dan Bomba Evlilik Açıklaması! “Sadece Nisa’yla Evlenirim” Demişti; Mosmor Etti; Renkten Renge Girdirdi! “Yok Artık!”
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Barış Murat Yağcı’dan bomba bir evlilik açıklaması geldi. Geçtiğimiz yıllarda evlilik düşünmediğini ama sadece Nisa Bölükbaşı’yla olursa evleneceğini açıklayan Barış Murat Yağcı, sözleriyle mosmor etti, gönderme üzerine gönderme yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sık sık bir araya gelmeye başlamışlardı. Aşk iddialarını ısrarla reddeden ikili en sonunda Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. 1 yıl kadar sevgili olan ikili, olaylı bir biçimde ayrılmış; Nisa Bölükbaşı, Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını bile iddia etmişti. Peki, Barış Murat Yağcı nasıl bir açıklamada bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.