- 31 Tem 2022 - 17:54

Buse Varol, “Kilolusun” Yorumlarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Resmen Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu! Alişan Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, “kilolusun” yorumlarından sonra öyle bir şey yaptı ki, ortalık yangın yerine döndü. Kendisinin 34 beden olduğuna inanmayan takipçilerine şok bir paylaşımda bulununca Alişan’ın olanları artık hayretler içerisinde izlediğine dair yorumlar gündeme gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda setlere dönecek olan Buse Varol, bölgesel incelme işlemiyle yağ kırdırma operasyonları geçirmişti. Kış ayından beri aralıksız bir biçimde seanslarına giden Buse Varol, kısa sürede 50 santimden fazla incelmişti. 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenmişti. Birçok kişi Buse Varol’un görüntüsünden dolayı 44 beden olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu. Varol ise en sonunda çileden çıkmıştı. Tatil sonrasında bomba bir hamlede bulunan Buse Varol, sosyal medyayı sallayacak bir olaya imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Tem 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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