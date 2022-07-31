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31 Tem 2022 - 17:54

Buse Varol, “Kilolusun” Yorumlarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Resmen Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu! Alişan Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, “kilolusun” yorumlarından sonra öyle bir şey yaptı ki, ortalık yangın yerine döndü. Kendisinin 34 beden olduğuna inanmayan takipçilerine şok bir paylaşımda bulununca Alişan’ın olanları artık hayretler içerisinde izlediğine dair yorumlar gündeme gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…