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31 Tem 2022 - 18:26

Survivor Ayşe’den Bomba Ötesi Acun Ilıcalı İtirafı! Meğer Yarışmaya Katılmadan Hemen Önce Acun Ilıcalı… Twitter, Instagram Sallanıyor; Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’den bomba bir açıklama geldi! Acun Ilıcalı hakkında yapmış olduğu itirafla milyonların ağzını açık bırakan Ayşe Yüksel, Twitter ve Instagram’ın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…