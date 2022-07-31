Survivor Ayşe’den Bomba Ötesi Acun Ilıcalı İtirafı! Meğer Yarışmaya Katılmadan Hemen Önce Acun Ilıcalı… Twitter, Instagram Sallanıyor; Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’den bomba bir açıklama geldi! Acun Ilıcalı hakkında yapmış olduğu itirafla milyonların ağzını açık bırakan Ayşe Yüksel, Twitter ve Instagram’ın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına çok geç katılan ama 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, her sözüyle gündem olmuştu. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yarışmaya tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı’nın yarışmadan önce kendisine dediklerine dair öyle bir açıklama yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.